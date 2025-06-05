Раритети на $500 000: у старому сараї виявили занедбану колекцію Ford Mustang (відео)

У США знайшли покинуту колекцію рідкісних класичних Ford Mustang. Загальна вартість авто перевищує пів мільйона доларів.

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Про знахідки розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер та автоколекціонер Лу Костабайл.

Чотири рідкісні колекційні Ford Mustang першого покоління виявили в сараї в штаті Алабама. Їх придбав відомий колекціонер та реставратор із Техасу Фінлі Ледбеттер, який має власний автомузей.

Ford Mustang Boss 429 Фото: скриншот / YouTube

Найдорожче авто в колекції – Ford Mustang Boss 429 1969 року. Виготовлено лише 859 таких купе і зараз вони коштують від 300 000 доларів. Це, по суті, серійна версія гоночного авто з NASCAR, оснащена великим 7,0-літровим V8 потужністю 375 к. с.

Ford Mustang Boss 302 Фото: скриншот / YouTube

7,0-літровий двигун, але на 355 к. с., встановлений і під капотом Ford Mustang Shelby GT500 1967 року. Такий спорткар коштує приблизно 100 000 доларів.

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Ford Mustang Boss 302 1969 року вирішили не відновлювати, адже 290-сильний спорткар непогано зберігся.

Ford Mustang Boss 351 Фото: скриншот / YouTube

А от Ford Mustang Boss 351 1971 року вже відреставрували. Таких купе із 5,8-літровим 330-сильним V8 випустили лише 1806. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути понад 200 км/год.

Між іншим, нещодавно в США виявили ще одну секретну колекцію старовинних Ford Mustang.

Також Фокус писав про раритетний суперкар Ford за $7 мільйонів, який стояв 43 роки в гаражі.