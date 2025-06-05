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Авто

Раритети на $500 000: у старому сараї виявили занедбану колекцію Ford Mustang (відео)

Старі Форд Мустанг, Ford Mustang, Ford Mustang Boss, колекція авто
Фото: скриншот / YouTube | Секретну колекцію Ford Mustang виявили в США

У США знайшли покинуту колекцію рідкісних класичних Ford Mustang. Загальна вартість авто перевищує пів мільйона доларів.

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Про знахідки розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер та автоколекціонер Лу Костабайл.

Чотири рідкісні колекційні Ford Mustang першого покоління виявили в сараї в штаті Алабама. Їх придбав відомий колекціонер та реставратор із Техасу Фінлі Ледбеттер, який має власний автомузей.

Ford Mustang Boss 429, Ford Mustang, Ford Mustang Boss, колекція авто Fullscreen
Ford Mustang Boss 429
Фото: скриншот / YouTube

Найдорожче авто в колекції – Ford Mustang Boss 429 1969 року. Виготовлено лише 859 таких купе і зараз вони коштують від 300 000 доларів. Це, по суті, серійна версія гоночного авто з NASCAR, оснащена великим 7,0-літровим V8 потужністю 375 к. с.

Ford Mustang Boss 302, Ford Mustang, Ford Mustang Boss, колекція авто Fullscreen
Ford Mustang Boss 302
Фото: скриншот / YouTube

7,0-літровий двигун, але на 355 к. с., встановлений і під капотом Ford Mustang Shelby GT500 1967 року. Такий спорткар коштує приблизно 100 000 доларів.

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Ford Mustang Boss 302 1969 року вирішили не відновлювати, адже 290-сильний спорткар непогано зберігся.

Ford Mustang Boss 351, Ford Mustang, Ford Mustang Boss, колекція авто Fullscreen
Ford Mustang Boss 351
Фото: скриншот / YouTube

А от Ford Mustang Boss 351 1971 року вже відреставрували. Таких купе із 5,8-літровим 330-сильним V8 випустили лише 1806. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути понад 200 км/год.

Між іншим, нещодавно в США виявили ще одну секретну колекцію старовинних Ford Mustang.

Також Фокус писав про раритетний суперкар Ford за $7 мільйонів, який стояв 43 роки в гаражі.