Приховані скарби: виявлено секретну колекцію рідкісних Ford Mustang (фото, відео)

У США знайшли таємну колекцію старовинних Ford Mustang. Вартість деяких ретроавто перевищує 100 000 доларів.

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Про раритетні Ford Mustang розповіли у відео на Youtube-каналі IowaClassicCars.

Колекціонер Стів працював сервіс-менеджером Ford і з юного віку захоплювався Mustang.У його колекції — десяток раритетних версій моделі першого покоління. Деякі авто він вже встиг відреставрувати, інші — ще чекають на свою чергу. Загальна вартість авто — приблизно мільйон доларів.

Ford Mustang Boss 351 1971 року Фото: скриншот / YouTube

Особлива гордість Стіва – одразу чотири заряджених кабріолети Ford Mustang Shelby GT500 KR 1968 року. Усього таких авто випустили лише 318 і зараз їх ціна перевищує $100 000.

Утім, перші два Shelby GT500 KR американець придбав ще у 80-х, коли вони ще не були дорогими. Спорткар оснащений 7,0-літровим 335-сильним V8 і здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с.

Цей Shelby GT500KR очікує на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Рідкісним є і Ford Mustang Boss 351 1971 року – виготовлено 1806 цих 330-сильних купе. Він навіть швидший – 5,8 с до сотні. Авто з пробігом 43 тис. км пройшло повну реставрацію.

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290-сильних Ford Mustang Boss 302 1969 року з яскравим дизайном виробили 1628. Ще один ексклюзив – Shelby GT350 1966 року з 4,7-літровим 306-сильним V8: цих купе зібрали 2378.

Ford Mustang 1973 року Фото: скриншот / YouTube

Однак не ці раритети є улюбленими авто колекціонера. Більше йому до вподоби скромніший Ford Mustang 1973 року потужністю 177 к. с. Це його перше авто, придбане Стівом у 16-річному віці ще в 1977 році.

Між іншим, нещодавно рідкісний Ford Mustang 1970 року пішов із молотка за ціною понад 600 000 доларів.

Також Фокус писав, що раритетний Chrysler завівся і поїхав після понад 70 років простою.