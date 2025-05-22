Скрытые сокровища: обнаружена секретная коллекция редких Ford Mustang (фото, видео)

В США нашли тайную коллекцию старинных Ford Mustang. Стоимость некоторых ретроавто превышает 100 000 долларов.

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Коллекционер Стив работал сервис-менеджером Ford и с юного возраста увлекался Mustang. В его коллекции — десяток раритетных версий модели первого поколения. Некоторые авто он уже успел отреставрировать, другие — еще ждут своей очереди. Общая стоимость авто — примерно миллион долларов.

Ford Mustang Boss 351 1971 года Фото: скриншот / YouTube

Особая гордость Стива — сразу четыре заряженных кабриолета Ford Mustang Shelby GT500 KR 1968 года. Всего таких авто выпустили всего 318 и сейчас их цена превышает $100 000.

Впрочем, первые два Shelby GT500 KR американец приобрел еще в 80-х, когда они еще не были дорогими. Спорткар оснащен 7,0-литровым 335-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с.

Этот Shelby GT500KR ожидает реставрации Фото: скриншот / YouTube

Редким является и Ford Mustang Boss 351 1971 года — изготовлено 1806 этих 330-сильных купе. Он даже быстрее — 5,8 с до сотни. Авто с пробегом 43 тыс. км прошло полную реставрацию.

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290-сильных Ford Mustang Boss 302 1969 года с ярким дизайном произвели 1628. Еще один эксклюзив — Shelby GT350 1966 года с 4,7-литровым 306-сильным V8: этих купе собрали 2378.

Ford Mustang 1973 года Фото: скриншот / YouTube

Однако не эти раритеты являются любимыми авто коллекционера. Больше ему нравится скромный Ford Mustang 1973 года мощностью 177 л. с. Это его первое авто, приобретенное Стивом в 16-летнем возрасте еще в 1977 году.

Между прочим, недавно редкий Ford Mustang 1970 года ушел с молотка по цене более 600 000 долларов.

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