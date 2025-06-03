Рідкісний американський спорткар 70-х простояв 37 років у гаражі (фото, відео)

У США повернули до життя спортивне купе Plymouth GTX 1971 року. Рідкісна модель простояла в гаражі майже чотири десятиліття.

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Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Раритетний Plymouth GTX перестали експлуатувати в 1988 році. Авто з невеликим пробігом (31 тис. км) поставили в гараж, де він і простояв до нашого часу.

Plymouth GTX покрився товстим шаром бруду та пилу, проте на диво добре зберігся. Коли авто відмили, то виявили, що його кузов у гарному без іржі, а фарба ціла. Білий салон Plymouth GTX в чудовому стані – його навіть не довелося довго чистити.

Спортивне авто заводиться і їздить Фото: скриншот / YouTube

Після нескладного обслуговування спортивне автомобіль завівся та поїхав. Збережено і оригінальну документацію на нього.

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Plymouth GTX — справжній раритет, адже модель випускали відносно невеликими серіями. Таких купе із великим 7,2-літровим V8 потужністю 370 к. с. у 1971 році виготовили лише 2538.

Салон Plymouth GTX добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Із 3-ступінчастою автоматичною КПП спорткар розганяється до 100 км/год за 6,5 с і розвиває швидкість понад 200 км/год. Середня ціна Plymouth GTX 1971 року зараз становить 60 000 доларів.

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