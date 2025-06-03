Редкий американский спорткар 70-х простоял 37 лет в гараже (фото, видео)

В США вернули к жизни спортивное купе Plymouth GTX 1971 года. Редкая модель простояла в гараже почти четыре десятилетия.

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Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Раритетный Plymouth GTX перестали эксплуатировать в 1988 году. Авто с небольшим пробегом (31 тыс. км) поставили в гараж, где оно и простояло до нашего времени.

Plymouth GTX покрылся толстым слоем грязи и пыли, однако на удивление хорошо сохранился. Когда авто отмыли, то обнаружили, что его кузов в хорошем без ржавчины, а краска целая. Белый салон Plymouth GTX в отличном состоянии — его даже не пришлось долго чистить.

Спортивное авто заводится и ездит Фото: скриншот / YouTube

После несложного обслуживания спортивный автомобиль завелся и поехал. Сохранена и оригинальная документация на него.

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Plymouth GTX — настоящий раритет, ведь модель выпускалась относительно небольшими сериями. Таких купе с большим 7,2-литровым V8 мощностью 370 л. с. в 1971 году изготовили всего 2538.

Салон Plymouth GTX хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

С 3-ступенчатой автоматической КПП спорткар разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает скорость более 200 км/ч. Средняя цена Plymouth GTX 1971 года сейчас составляет 60 000 долларов.

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