Раритеты на $500 000: в старом сарае обнаружили заброшенную коллекцию Ford Mustang (видео)

В США нашли заброшенную коллекцию редких классических Ford Mustang. Общая стоимость авто превышает полмиллиона долларов.

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О находках рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и автоколлекционер Лу Костабайл.

Четыре редких коллекционных Ford Mustang первого поколения обнаружили в сарае в штате Алабама. Их приобрел известный коллекционер и реставратор из Техаса Финли Ледбеттер, который имеет собственный автомузей.

Ford Mustang Boss 429 Фото: скриншот / YouTube

Самое дорогое авто в коллекции — Ford Mustang Boss 429 1969 года. Изготовлено всего 859 таких купе и сейчас они стоят от 300 000 долларов. Это, по сути, серийная версия гоночного авто из NASCAR, оснащенная большим 7,0-литровым V8 мощностью 375 л. с.

Ford Mustang Boss 302 Фото: скриншот / YouTube

7,0-литровый двигатель, но на 355 л.с., установлен и под капотом Ford Mustang Shelby GT500 1967 года. Такой спорткар стоит примерно 100 000 долларов.

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Ford Mustang Boss 302 1969 года решили не восстанавливать, ведь 290-сильный спорткар неплохо сохранился.

Ford Mustang Boss 351 Фото: скриншот / YouTube

А вот Ford Mustang Boss 351 1971 года уже отреставрировали. Таких купе с 5,8-литровым 330-сильным V8 выпустили всего 1806. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить более 200 км/ч.

Между прочим, недавно в США обнаружили еще одну секретную коллекцию старинных Ford Mustang.

Также Фокус писал о раритетном суперкаре Ford за $7 миллионов, который стоял 43 года в гараже.