Культовый американский спорткар за $350 000 простоял полвека на улице (видео)
В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1965 года в лимитированной спортивной версии Shelby GT350. Раритетное авто не ездило 50 лет.
Самый первый Ford Mustang Shelby GT350 — коллекционный спорткар, стоимость которого стартует с 350 000 долларов. Изготовлено всего 562 таких купе. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Vernon Estes Classics.
История Ford Mustang Shelby GT350 довольно насыщенная. Это один из пяти спорткаров этой модели, которые достались дилеру на Гавайи (квота на этот штат была небольшой). Его эксплуатировали до 1972 года, а затем поставили на плантации ананасов.Важно
Shelby GT350 выкупили и переправили в Калифорнию, однако в середине 70-х владелец поставил его под навес в своем дворе и больше не заводил.
Знакомый механик давно хотел выкупить раритетное купе Ford Mustang, однако смог сделать это только после смерти владельца. Спорткар, конечно, нуждается в реставрации, ведь местами покрылся ржавчиной и не заводится, однако автомобиль полностью оригинальный.
Shelby GT350 1965 года — первый Ford Mustang, доработанный знаменитым гонщиком и конструктором Кэроллом Шелби. Его облегчили до 1280 кг, а мощность 4,7-литрового V8 увеличили до 306 сил. С 4-ступенчатой механической КПП спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 217 км/ч.
Между прочим, недавно обнаружили целую заброшенную коллекцию редких Ford Mustang.
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