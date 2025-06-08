Заброшенный раритет: коллекционное американское авто 70-х простояло 45 лет в гараже (фото)

В США обнаружили заброшенный Dodge Challenger 1972 года. Спортивное купе не выезжало на дороги 45 лет.

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О находке рассказывают на сайте Autoevolution.

Изготовили всего 3769 Dodge Challenger Rallye 1972 года Фото: Ebay

Купе Dodge Challenger Rallye эксплуатировалось до 1979 года. Авто попало в незначительное ДТП и хотя все обошлось несколькими вмятинами на кузове, его поставили в гараж, где оно простояло до конца 2024 года.

Dodge Challenger неплохо сохранился, хотя на кузове все же кое-где проступает ржавчина (особенно в месте удара). Салон купе в неплохом состоянии и отделка не повреждена, однако автомобиль нуждается в химчистке.

Авто попало в незначительное ДТП Фото: Ebay

Dodge Challenger 1972 года стал менее мощным, чем предыдущие модели, поскольку тогда в США ввели новые строгие эконормы. Топовый заряженный вариант Rallye оснащен 5,6-литровым 240-сильным V8.

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С 3-ступенчатой автоматической КПП купе способно разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и развить 200 км/ч. Этих купе в 1972 году изготовили всего 3769.

Салон Dodge Challenger нуждается в чистке Фото: Ebay

Сейчас раритетный Dodge Challenger Rallye выставили на продажу на eBay. Средняя стоимость таких авто сейчас составляет примерно $40 000.

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