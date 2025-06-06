Семейная реликвия: сын обнаружил авто родителей в лесу через 40 лет после продажи (видео)
Американец Джек Стэнли смог отыскать редкий Dodge Dart, который его родители продали в 1982 году. Сейчас коллекционное авто проходит реставрацию.
Об этом рассказывает сайт Autoevolution.
Кабриолет Dodge Dart семья Стэнли из штата Нью-Джерси приобрела в 1968 году. Супруги выбрали авто в редкой конфигурации — в заряженном варианте GTS Scat Pack с 5,6-литровым 275-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП.
Всего таких авто произвели всего 44 таких авто. Для супругов Стэнли Dodge Dart GTS изготавливали по спецзаказу, поскольку они выбрали немало опций. Машину пришлось ждать несколько месяцев.
Американцы очень любили свой Dodge Dart 1968 года и иногда даже принимали на нем участие в драгрейсинге. Машина стала членом семьи, нравилась она и их сыну Джеку. Впрочем, из-за рецессии в 1982 году финансовое состояние семьи ухудшилось и раритетное авто пришлось продать.
Почти сразу американцы пожалели о своем поступке и решили найти Dodge Dart. Впрочем, автомобиль бесследно исчез.
Однако недавно Джеку Стэнли улыбнулась удача. Едучи по трассе, он заметил кладбище старых автомобилей на опушке леса и решил осмотреть их. К его удивлению одной из машин оказался отцовский Dodge Dart GTS — номер на кузове авто подтвердил это.
Джек привез родителей и семья решила забрать авто со свалки и восстановить его. Реставрация будет сложной и долгой, однако оно того стоит.
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