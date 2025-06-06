Семейная реликвия: сын обнаружил авто родителей в лесу через 40 лет после продажи (видео)

Американец Джек Стэнли смог отыскать редкий Dodge Dart, который его родители продали в 1982 году. Сейчас коллекционное авто проходит реставрацию.

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Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Кабриолет Dodge Dart семья Стэнли из штата Нью-Джерси приобрела в 1968 году. Супруги выбрали авто в редкой конфигурации — в заряженном варианте GTS Scat Pack с 5,6-литровым 275-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП.

Авто построили по спецзаказу для семьи Стэнли из Нью-Джерси Фото: скриншот / YouTube

Всего таких авто произвели всего 44 таких авто. Для супругов Стэнли Dodge Dart GTS изготавливали по спецзаказу, поскольку они выбрали немало опций. Машину пришлось ждать несколько месяцев.

Dodge Dart GTS оснащен 275-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Американцы очень любили свой Dodge Dart 1968 года и иногда даже принимали на нем участие в драгрейсинге. Машина стала членом семьи, нравилась она и их сыну Джеку. Впрочем, из-за рецессии в 1982 году финансовое состояние семьи ухудшилось и раритетное авто пришлось продать.

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Почти сразу американцы пожалели о своем поступке и решили найти Dodge Dart. Впрочем, автомобиль бесследно исчез.

Состояние кабриолета оставляет желать лучшего Фото: скриншот / YouTube

Однако недавно Джеку Стэнли улыбнулась удача. Едучи по трассе, он заметил кладбище старых автомобилей на опушке леса и решил осмотреть их. К его удивлению одной из машин оказался отцовский Dodge Dart GTS — номер на кузове авто подтвердил это.

Dodge Dart отправили на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Джек привез родителей и семья решила забрать авто со свалки и восстановить его. Реставрация будет сложной и долгой, однако оно того стоит.

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