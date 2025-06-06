Сімейна реліквія: син виявив батьківське авто в лісі через 40 років після продажу (відео)

Американець Джек Стенлі зміг віднайти рідкісний Dodge Dart, який його батьки продали в 1982 році. Зараз колекційне авто проходить реставрацію.

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Про це розповідає сайт Autoevolution.

Кабріолет Dodge Dart родина Стенлі зі штату Нью-Джерсі придбала у 1968 році. Подружжя обрало авто в рідкісній конфігурації – у зарядженому варіанті GTS Scat Pack із 5,6-літровим 275-сильним V8 та 4-ступінчастою механічною КПП.

Авто збудували за спецзамовленням для родини Стенлі з Нью-Джерсі Фото: скриншот / YouTube

Усього таких авто виробили лише 44. Для подружжя Стенлі Dodge Dart GTS виготовляли за спецзамовленням, оскільки вони обрали чимало опцій. Машину довелося чекати кілька місяців.

Dodge Dart GTS оснащений 275-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Американці дуже любили свій Dodge Dart 1968 року і іноді навіть брали на ньому участь в драгрейсінгу. Машина стала членом сім’ї, подобалася вона і їх синові Джеку. Утім, через рецесію у 1982 році фінансовий стан родини погіршився і раритетне авто довелося продати.

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Майже одразу американці пошкодували про свій вчинок і вирішили знайти Dodge Dart. Утім, автомобіль безслідно зник.

Стан кабріолета залишає бажати кращого Фото: скриншот / YouTube

Однак нещодавно Джеку Стенлі посміхнулася удача. Їдучи по трасі, він помітив кладовище старих автомобілів на узліссі й вирішив оглянути їх. На його подив однією з машин виявився батьківський Dodge Dart GTS – номер на кузові авто підтвердив це.

Dodge Dart ввідправили на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Джек привіз батьків і родина вирішила забрати авто зі звалища та відновити його. Реставрація буде складною і довгою, проте воно того варте.

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