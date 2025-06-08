Занедбаний раритет: колекційне американське авто 70-х простояло 45 років у гаражі (фото)

У США виявили покинутий Dodge Challenger 1972 року. Спортивне купе не виїжджало на дороги 45 років.

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Про знахідку розповідають на сайті Autoevolution.

Виготовили лише 3769 Dodge Challenger Rallye 1972 року Фото: Ebay

Купе Dodge Challenger Rallye експлуатували до 1979 року. Авто потрапило в незначну ДТП і хоча все обійшлося кількома вм’ятинами на кузові, його поставили в гараж, де воно простояло до кінця 2024 року.

Dodge Challenger непогано зберігся, хоча на кузові все ж подекуди проступає іржа (особливо в місці удару). Салон купе в непоганому стані і оздоблення не ушкоджене, проте автомобіль потребує хімчистки.

Авто потрапило у незначну ДТП Фото: Ebay

Dodge Challenger 1972 року став менш потужним, аніж попередні моделі, оскільки тоді в США запровадили нові суворі еконорми. Топовий заряджений варіант Rallye оснащений 5,6-літровим 240-сильним V8.

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Із 3-ступінчастою автоматичною КПП купе здатне розігнатися до 100 км/год за 8,5 с і розвинути 200 км/год. Цих купе в 1972 році виготовили лише 3769.

Салон Dodge Challenger потребує чищення Фото: Ebay

Зараз раритетний Dodge Challenger Rallye виставили на продаж на eBay. Середня вартість таких авто зараз становить приблизно $40 000.

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