Занедбаний раритет: колекційне американське авто 70-х простояло 45 років у гаражі (фото)
У США виявили покинутий Dodge Challenger 1972 року. Спортивне купе не виїжджало на дороги 45 років.
Про знахідку розповідають на сайті Autoevolution.
Купе Dodge Challenger Rallye експлуатували до 1979 року. Авто потрапило в незначну ДТП і хоча все обійшлося кількома вм’ятинами на кузові, його поставили в гараж, де воно простояло до кінця 2024 року.
Dodge Challenger непогано зберігся, хоча на кузові все ж подекуди проступає іржа (особливо в місці удару). Салон купе в непоганому стані і оздоблення не ушкоджене, проте автомобіль потребує хімчистки.
Dodge Challenger 1972 року став менш потужним, аніж попередні моделі, оскільки тоді в США запровадили нові суворі еконорми. Топовий заряджений варіант Rallye оснащений 5,6-літровим 240-сильним V8.
Із 3-ступінчастою автоматичною КПП купе здатне розігнатися до 100 км/год за 8,5 с і розвинути 200 км/год. Цих купе в 1972 році виготовили лише 3769.
Зараз раритетний Dodge Challenger Rallye виставили на продаж на eBay. Середня вартість таких авто зараз становить приблизно $40 000.
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