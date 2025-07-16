Раритетный коллекционный Ford Mustang 60-х за $100 000 простоял 33 года в гараже (видео)

В США обнаружили купе Ford Mustang 1968 года в редкой заряженной версии Shelby GT350H. Знаменитое спортивное авто не эксплуатировалось 33 года.

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Раритетный Ford Mustang прекрасно сохранился. О находке рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и автоколлекционер Деннис Коллинз.

Это авто — один из 224 Shelby GT350H, которые в 1968 году получила прокатная компания Hertz. После нескольких лет эксплуатации спорткар списали и продали частному лицу.

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В 1976 году его приобрел поклонник Ford Mustang. Он потратил немалую, по тем временам, сумму в 535 долларов, чтобы перекрасить спорткар.

Спорткар не эксплуатировался с 1992 года Фото: скриншот / YouTube

Американец владел Ford Mustang Shelby GT350H до своей смерти в 2024 году и поддерживал его в отличном состоянии. Впрочем, с 1992 года авто не выезжало на дороги из-за неисправности водяного насоса и сломанной задней рессоры. Теперь Shelby GT350H отремонтировали, а также оснастили новыми колесными дисками, карбюратором, воздушным фильтром и бензобаком.

Ford Mustang прекрасно сохранился Фото: скриншот / YouTube

Цена Ford Mustang Shelby GT350 1968 года сейчас составляет 100 000 долларов. Спортивное купе оснащено 4,9-литровым 250-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 8 с и развить более 200 км/ч.

Между прочим, недавно обнаружили еще более редкий Shelby GT350 1965 года за $350 000, который 50 лет стоял на улице.

Также Фокус рассказывал о капсуле времени Ford Musatang 1968 года.