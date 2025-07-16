Раритетный коллекционный Ford Mustang 60-х за $100 000 простоял 33 года в гараже (видео)
В США обнаружили купе Ford Mustang 1968 года в редкой заряженной версии Shelby GT350H. Знаменитое спортивное авто не эксплуатировалось 33 года.
Раритетный Ford Mustang прекрасно сохранился. О находке рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и автоколлекционер Деннис Коллинз.
Это авто — один из 224 Shelby GT350H, которые в 1968 году получила прокатная компания Hertz. После нескольких лет эксплуатации спорткар списали и продали частному лицу.Важно
В 1976 году его приобрел поклонник Ford Mustang. Он потратил немалую, по тем временам, сумму в 535 долларов, чтобы перекрасить спорткар.
Американец владел Ford Mustang Shelby GT350H до своей смерти в 2024 году и поддерживал его в отличном состоянии. Впрочем, с 1992 года авто не выезжало на дороги из-за неисправности водяного насоса и сломанной задней рессоры. Теперь Shelby GT350H отремонтировали, а также оснастили новыми колесными дисками, карбюратором, воздушным фильтром и бензобаком.
Цена Ford Mustang Shelby GT350 1968 года сейчас составляет 100 000 долларов. Спортивное купе оснащено 4,9-литровым 250-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 8 с и развить более 200 км/ч.
Между прочим, недавно обнаружили еще более редкий Shelby GT350 1965 года за $350 000, который 50 лет стоял на улице.
Также Фокус рассказывал о капсуле времени Ford Musatang 1968 года.