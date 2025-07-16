Раритетний колекційний Ford Mustang 60-х за $100 000 простояв 33 роки в гаражі (відео)

У США виявили купе Ford Mustang 1968 року в рідкісній зарядженій версії Shelby GT350H. Знамените спортивне авто не експлуатувалося 33 роки.

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Раритетний Ford Mustang чудово зберігся. Про знахідку розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер та автоколекціонер Денніс Коллінз.

Це авто – один із 224 Shelby GT350H, які в 1968 році отримала прокатна компанія Hertz. Після кількох років експлуатації спорткар списали та продали приватній особі.

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У 1976 році його придбав прихильник Ford Mustang. Він потратив чималу, на ті часи, суму в 535 доларів, аби перефарбувати спорткар.

Спорткар не експлуатували з 1992 року Фото: скриншот / YouTube

Американець володів Ford Mustang Shelby GT350H до своєї смерті в 2024 році та підтримував його в чудовому стані. Утім, із 1992 року авто не виїжджало на дороги через несправність водяної помпи та зламану задню ресору. Тепер Shelby GT350H відремонтували, а також оснастили новими колісними дисками, карбюратором, повітряним фільтром та бензобаком.

Ford Mustang чудово зберігся Фото: скриншот / YouTube

Ціна Ford Mustang Shelby GT350 1968 року зараз становить 100 000 доларів. Спортивне купе оснащене 4,9-літровим 250-сильним V8 та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год приблизнно за 8 с і розвинути понад 200 км/год.

Між іншим, нещодавно виявили ще більш рідкісний Shelby GT350 1965 року за $350 000, який 50 років стояв надворі.

Також Фокус розповідав про капсулу часу Ford Musatang 1968 року.