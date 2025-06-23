Зірка 60-х: виявлено раритетний 57-річний спорткар Ford із пробігом 4500 км (відео)

У США знайшли колекційний Ford Mustang 1968 року з невеликим пробігом. Рідкісний спорткар оснащений великим 7,0-літровим V8.

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Купе Ford Mustang Cobra Jet має пробіг усього 4500 км. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі American Mustangs.

Цей Ford Mustang Cobra Jet дуже мало експлуатували, тому це капсула часу. Нещодавно спортивний автомобіль пройшов реставрацію і має ідеальний вигляд.

Виготовлено тільки 221 купе Ford Mustang Cobra Jet Фото: скриншот / YouTube

Зараз спорткар планують продати за 70 000 доларів, адже це справжній раритет. Усього в 1968 році виготовили лише 2870 Ford Mustang Cobra Jet і переважна більшість із них були фастбеками. Таких купе випустили тільки 221.

Спорткар пройшов реставрацію Фото: скриншот / YouTube

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Головна відмінність Ford Mustang Cobra Jet ховається під капотом. Заряджена версія отримала величезний 7,0-літровий V8, який на папері розвивав 335 к. с., а реально – приблизно 400 сил (потужність занизили, оскільки у той час від неї залежала вартість страхування).

Під капотом авто встановлений 7,0-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути швидкість понад 200 км/год. Автомобіль оснащений 3-ступінчастою автоматичною КПП, підсилювачем керма, радіо та передніми дисковими гальмами.

Між іншим, нещодавно виявили колекційний Ford Mustang за $350 000, який простояв 50 років на вулиці.

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