Звезда 60-х: обнаружен раритетный 57-летний спорткар Ford с пробегом 4500 км (видео)

В США нашли коллекционный Ford Mustang 1968 года с небольшим пробегом. Редкий спорткар оснащен большим 7,0-литровым V8.

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Купе Ford Mustang Cobra Jet имеет пробег всего 4500 км. О находке рассказали в видео на Youtube-канале American Mustangs.

Этот Ford Mustang Cobra Jet очень мало эксплуатировали, поэтому это капсула времени. Недавно спортивный автомобиль прошел реставрацию и выглядит идеально.

Изготовлено только 221 купе Ford Mustang Cobra Jet Фото: скриншот / YouTube

Сейчас спорткар планируют продать за 70 000 долларов, ведь это настоящий раритет. Всего в 1968 году изготовили всего 2870 Ford Mustang Cobra Jet и подавляющее большинство из них были фастбэками. Таких купе выпустили только 221.

Спорткар прошел реставрацию Фото: скриншот / YouTube

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Главное отличие Ford Mustang Cobra Jet скрывается под капотом. Заряженная версия получила огромный 7,0-литровый V8, который на бумаге развивал 335 л. с., а реально — примерно 400 сил (мощность занизили, так как в то время от нее зависела стоимость страховки).

Под капотом авто установлен 7,0-литровый V8, а также 7,0-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить скорость более 200 км/ч. Автомобиль оснащен 3-ступенчатой автоматической КПП, усилителем руля, радио и передними дисковыми тормозами.

Между прочим, недавно обнаружили коллекционный Ford Mustang за $350 000, который простоял 50 лет на улице.

Также Фокус рассказывал о гоночном ВАЗ-2105 в новом состоянии, который продают в ЕС за 50 000 евро.