Раритети просто неба: виявлено кладовище колекційних американських авто (відео)
У США знайшли звалище із рідкісними ретроавто. Культові моделі десятиріччями іржавіють просто неба.
Кладовище колекційних автомобілів розташоване у штаті Мічиган. На ньому можна знайти справжні скарби. Про них розповіли на Youtube-каналі Auto Archaeology.Важливо
На звалищі зібрані знамениті американські автомобілі 60-х та 70-х років. Серед них є справжні раритети – такі, як Mercury Cougar 1968 року в зарядженій версії з 7,0-літровим 335-сильним V8. Таких купе випустили кілька сотень.
Крім того, можна ідентифікувати Chevrolet Corvette третього покоління із великим 7,4-літровим V8. Модифікації з цим двигуном доволі рідкісні, а їх потужність складає від 270 до 425 к. с.
Також на звалищі іржавіють Ford Mustang Mach I 1969 року, кілька Pontiac GTO 1966-1967 років та Chevrolet Chevelle початку 70-х. Зібрані тут і менш цінні моделі – пікапи, шкільні автобуси та будинки на колесах.
Стан більшості автомобілів залишає бажати кращого. Вони покрилися іржею, а в багатьох машинах немає двигунів і крізь капот проросли дерева чи кущі.
Між іншим, нещодавно колекцію раритетних ретроавто знайшли на покинутій фермі.
Також Фокус писав про вінтажний Ford Mustang за $100 000, який 33 роки стояв у гаражі.