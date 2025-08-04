Культовый американский спорткар за $100 000 простоял 57 лет в гараже (фото)

В США нашли прекрасно сохранившееся купе Pontiac GTO 1967 года. Знаменитое спортивное авто с огромным V8 не эксплуатировалось более полувека и идеально сохранилось.

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Пробег Pontiac GTO за 58 лет составляет всего 8,5 тыс. км, то есть это настоящая капсула времени. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автомобиль проехал всего 8,5 тыс. км Фото: Craigslist

Этот Pontiac GTO 1967 года участвовал в драгрейсинге. Для гонок его стандартный 6,5-литровый V8 на 360 л. с. заменили гигантским 7,6-литровым двигателем, который развивает 536 л. с. и 763 Н∙м.

Под капотом установлен 7,6-литровый 536-сильный V8 Фото: Craigslist

Впрочем, уже с 1968 года автомобиль поставили в отапливаемый гараж и перестали ездить на нем. Мало того, с 1977 года Pontiac GTO не покидал помещение гаража.

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Знаменитый спорткар прекрасно сохранился, ведь о нем продолжали заботиться. Его кузов и салон в отличном состоянии. Лакокрасочное покрытие, хромированные детали, внутренняя отделка и даже днище авто — как новые.

Салон Pontiac GTO хорошо сохранился Фото: Craigslist

Недавно купе Pontiac GTO выехало на дороги и проехало примерно 80 км. Покинув гараж, оно уже успело выиграть награды на шоу ретроавто. Теперь этой капсуле времени ищут нового владельца, причем за спорткар планируют получить 100 000 долларов.

Между прочим, на аукцион выставили редкий суперкар Aston Martin 80-х за $900 000 в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что редкий спортивный Chrysler 1960 года простоял 30 лет в гараже.