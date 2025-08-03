Пробег — всего 4200 км: в заброшенном гараже нашли авто из фильма "Назад в будущее" (фото)

В США обнаружили заброшенное купе DeLorean DMC-12 1981 года. Знаменитое авто из фильма "Назад в будущее" не один год простояло без движения.

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Состояние DeLorean DMC-12 оставляет желать лучшего и ему сейчас ищут нового владельца, который бы восстановил коллекционную модель. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

С авто сняли одни из дверей и крышку капота Фото: Copart

Судя по фото, спорткар DeLorean DMC-12 не один год простоял заброшенным. Его полированный стальной кузов покрыт слоем пыли и грязи, нуждается в химчистке и салон.

Отмечается, что у авто повреждена передняя часть и оно не способно самостоятельно передвигаться. В то же время, пробег составляет всего 4200 км.

Салон DeLorean DMC-12 нуждается в химчистке Фото: Copart

Кроме того, в авто отсутствуют одни из дверей типа "крыло чайки" и крышка капота двигателя. Не исключено, что машина была донором запчастей для реставрации другого DeLorean.

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Купе DeLorean DMC-12 — ценная коллекционная модель. С 1981 по 1983 год изготовили только 8500 этих авто. Слава к спорткару пришла уже после банкротства производителя — после того, как он сыграл машину времени в фильме "Назад в будущее".

DeLorean DMC-12 оснащен 130-сильным V6 Фото: Copart

DeLorean DMC-12 оснащен 2,7-литровым 130-сильным V6, совместно разработанным Peugeot, Renault и Volvo. С 5-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 209 км/ч.

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