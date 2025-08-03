Пробіг — лише 4200 км: у покинутому гаражі знайшли авто з фільму "Назад у майбутнє" (фото)

У США виявили занедбане купе DeLorean DMC-12 1981 року. Знамените авто з фільму «Назад у майбутнє» не один рік простояло без руху.

Related video

Стан DeLorean DMC-12 залишає бажати кращого і йому наразі шукають нового власника, який би відновив колекційну модель. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

З авто зняли одні з дверей та кришку капота Фото: Copart

Судячи з фото, спорткар DeLorean DMC-12 не один рік простояв покинутим. Його полірований сталевий кузов покритий шаром пилу та бруду, потребує хімчистки та салон.

Зазначається, що в авто пошкоджено передню частину і воно не здатне самостійно пересуватися. Водночас, пробіг становить усього 4200 км.

Салон DeLorean DMC-12 потребує хімчистки Фото: Copart

Крім того, в авто відсутні одні з дверей типу "крило чайки" та кришка капоту двигуна. Не виключено, що машина була донором запчастин для реставрації іншого DeLorean.

Важливо

Із чужим "лицем": яким був найперший "Гелендваген" від AMG (фото)

Купе DeLorean DMC-12 – цінна колекційна модель. З 1981 по 1983 рік виготовили тільки 8500 цих авто. Слава до спорткара прийшла вже після банкрутства виробника – після того, як він зіграв машину часу в фільмі "Назад у майбутнє".

DeLorean DMC-12 оснащений 130-сильним V6 Фото: Copart

DeLorean DMC-12 оснащений 2,7-літровим 130-сильним V6, спільно розробленим Peugeot, Renault і Volvo. Із 5-ступінчастою механічною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 10 с і розвинути 209 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що зірковий режисер Френсіс Форд Коппола продає рідкісний Tucker 48, який знімався в його кіно. Модель свого часу вважали найкращим авто у світі.

Також ми писали про раритетний спорткар Chrysler, який простояв 30 років на складі.