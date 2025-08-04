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Авто

Спасли со свалки: обнаружена большая заброшенная коллекция ретроавто пропавших марок (видео)

брошенные Studebaker
30 старинных Studebaker и Packard ржавели на свалке | Фото: скриншот / YouTube

В США нашли заброшенную коллекцию старинных Studebaker и Packard. Три десятка раритетных автомобилей не одно десятилетие ржавели под открытым небом на свалке.

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Сейчас коллекционеры забрали машины и будут пытаться спасти хотя бы некоторые из них. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Minneshowta.

Раритетные Studebaker и Packard стояли на свалке в штате Миннесота. Подавляющее большинство автомобилей — модели 50-х и 60-х годов. Именно тогда Packard и Studebaker объединились ради выживания в единый концерн, однако это их не спасло от банкротства и в 1965 году производство автомобилей прекратилось.

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В коллекции настоящие раритеты. В частности, обнаружили сразу два спортивных Studebaker Avanti. Таких купе собрали всего 4800.

Редким является и Studebaker Golden Hawk 1956 года с 275-сильным компрессорным V8. Этих авто изготовили только 4071.

Studebaker Avanti
Studebaker Avanti
Studebaker President
Studebaker President
Studebaker Wagonaire
Studebaker Wagonaire
Studebaker Champ
Studebaker Champ
Packard Hawk
Packard Hawk
Studebaker Avanti
Studebaker President
Studebaker Wagonaire
Studebaker Champ
Packard Hawk

Кроме того, идентифицировано несколько Studebaker Lark и Daytona начала 60-х, которые стали первыми американскими авто с дисковыми тормозами. Также под открытым небом ржавели седаны Studebaker President и универсалы Wagonaire конца 50-х годов и пикапы Champ 60-х. Автомобилей Packard на свалке нашли значительно меньше и в основном это купе Hawk 1957-1958 годов.

Ранее Фокус рассказывал, что коллекционное американское авто 60-х за $100 000 простояло 57 лет в гараже.

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