Спасли со свалки: обнаружена большая заброшенная коллекция ретроавто пропавших марок (видео)

В США нашли заброшенную коллекцию старинных Studebaker и Packard. Три десятка раритетных автомобилей не одно десятилетие ржавели под открытым небом на свалке.

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Сейчас коллекционеры забрали машины и будут пытаться спасти хотя бы некоторые из них. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Minneshowta.

Раритетные Studebaker и Packard стояли на свалке в штате Миннесота. Подавляющее большинство автомобилей — модели 50-х и 60-х годов. Именно тогда Packard и Studebaker объединились ради выживания в единый концерн, однако это их не спасло от банкротства и в 1965 году производство автомобилей прекратилось.

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В коллекции настоящие раритеты. В частности, обнаружили сразу два спортивных Studebaker Avanti. Таких купе собрали всего 4800.

Редким является и Studebaker Golden Hawk 1956 года с 275-сильным компрессорным V8. Этих авто изготовили только 4071.

Studebaker Avanti Studebaker President Studebaker Wagonaire Studebaker Champ Packard Hawk

Кроме того, идентифицировано несколько Studebaker Lark и Daytona начала 60-х, которые стали первыми американскими авто с дисковыми тормозами. Также под открытым небом ржавели седаны Studebaker President и универсалы Wagonaire конца 50-х годов и пикапы Champ 60-х. Автомобилей Packard на свалке нашли значительно меньше и в основном это купе Hawk 1957-1958 годов.

Ранее Фокус рассказывал, что коллекционное американское авто 60-х за $100 000 простояло 57 лет в гараже.

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