Легенда серед гаражів: в Україні у селі виявили покинутий Chevrolet Corvette 80-х (відео)

Знаменитий спорткар Chevrolet Corvette C4 стоїть покинутим у гаражному кооперативі на Полтавщині. В Україні зареєстровано лише кілька таких автомобілів.

Купе Chevrolet Corvette четвертого покоління виявили у селі Кременчуцького району. Відео про знахідку опублікували на Youtube-каналі KabinaRacing.

Chevrolet Corvette C4 тривалий час стоїть просто неба серед гаражів. Судячи з номерів, спортивний автомобіль не розмитнений.

Chevrolet Corvette не заіржавів, адже має склопластиковий кузов, проте його стан залишає бажати кращого. Фарба місцями облупилася, у салоні пошкоджене оздоблення, а двигун автомобіля відсутній. Спорткар оснащений 4-ступінчастою автоматичною КПП, цифровим щитком приладів, клімат-контролем та електропакетом, а його дах знімається та може поміститися у багажнику.

Авто потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Це дорестайлінгова версія Chevrolet Corvette C4. Такі автомобілі випускали з 1986 по 1991 рік та комплектували 5,7-літровим інжекторним V8, який, залежно від версії, розвивав 230-250 сил. Розгін до 100 км/год займав 5,5-6,5 с, а максимальна швидкість сягала 248 км/год.

