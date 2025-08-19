Скарби під шаром пилу: виявлено секретну колекцію рідкісних спортивних авто (фото)

У США знайшли величезну колекцію раритетних автомобілів. На складі припадають пилом цінні Ferrari, Corvette та BMW M5.

Related video

Десятки спортивних моделей зберігаються на складі в Каліфорнії. Про знахідку розповідає сайт Carscoops.

Ferrari 550 Maranello проїхав лише 908 км Фото: carscoops.com

Рідкісні автомобілі зібрав колекціонер із міста Ньюпорт-Біч. Йому вже 88 років, тому зараз він мало їздить на своїх машинах. Вони не лише покриті шаром пилу, але й мають невеликі пробіги.

BMW M5 E39 Фото: carscoops.com

Важливо

Не їздив 53 роки: у старому сараї виявили культовий спорткар 60-х за $200 000 (відео)

Приміром, суперкар Ferrari 550 Maranello 2000 року з 485-сильним V12 під капотом є справжньою капсулою часу – проїхав лише 908 км. Раритетний 550-сильний Ford GT 2006 року подолав 1159 км. Пробіг культового седана BMW M5 E39 2002 року складає 6838 км.

Ford GT Фото: carscoops.com

Саме ці три автомобілі з колекції власник вирішив продати. Утім, на складі зберігається ще чимало цінних спорткарів. Зокрема, на фото можна помітити кілька Chevrolet Corvette різних років випуску, італійський De Tomaso Pantera 1973 року, рідкісний Bricklin SV1 70-х, оригінальний Plymouth Prowler, культові Dodge Charger R/T 1970 року та Viper GTS 90-х. Є навіть заряджений 500-сильний пікап Dodge Ram SRT-10.

Раніше Фокус розповідав про покинуту на звалищі колекцію рідіксних ретроавто.

Також ми писали про раритетний Porsche 70-х українського депутата.