Не їздив 53 роки: у старому сараї виявили культовий спорткар 60-х за $200 000 (відео)

У США знайшли покинутий Dodge Charger 1969 року в надзвичайно рідкісній версії 500 Hemi. Таких 425-сильних авто випустили лише 67.

Раритетний Dodge Charger 500 Hemi не виїжджав на дороги із 1972 року. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Вияснилося, що його власник був незадоволений якістю лакофарбового покриття кузова та захотів перефарбувати авто. Він частково зідрав стару фарбу, проте так і не зміг завершити роботу і покинув машину.

Пробіг Dodge Charger 1969 року становить 35,4 тис. км, проте стан авто залишає бажати кращого. Кузов все ж таки потрібно перефарбувати, а в салоні пошкоджено оздоблення. Двигун Hemi не заводиться.

Випущено лише 67 Dodge Charger 500 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Спорткар відправили на реставрацію, оскільки зараз такі авто коштують у середньому 200 000 доларів. Це раритетна версія моделі, яка, по суті, була серійним варіантом гоночного авто з NASCAR. Вона полегшена, а також відрізняється зміненою передньою частиною та покращеною аеродинамікою.

Автомобіль потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Усього випустили 392 Dodge Charger 500 1969 року, проте тільки 67 авто отримали 7,0-літровий V8 Hemi на 425 сил. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість становить 265 км/год.

До речі, на ринок виходить новий Dodge Charger 2025 із 550-сильним турбомотором.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили раритетний Porsche 70-х.