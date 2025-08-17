Не ездил 53 года: в старом сарае обнаружили культовый спорткар 60-х за $200 000 (видео)

В США нашли заброшенный Dodge Charger 1969 года в чрезвычайно редкой версии 500 Hemi. Таких 425-сильных авто выпустили всего 67.

Раритетный Dodge Charger 500 Hemi не выезжал на дороги с 1972 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Выяснилось, что его владелец был недоволен качеством лакокрасочного покрытия кузова и захотел перекрасить авто. Он частично содрал старую краску, однако так и не смог завершить работу и покинул машину.

Пробег Dodge Charger 1969 года составляет 35,4 тыс. км, однако состояние авто оставляет желать лучшего. Кузов все же нужно перекрасить, а в салоне повреждена отделка. Двигатель Hemi не заводится.

Выпущено всего 67 Dodge Charger 500 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Спорткар отправили на реставрацию, поскольку сейчас такие авто стоят в среднем 200 000 долларов. Это раритетная версия модели, которая, по сути, была серийным вариантом гоночного авто из NASCAR. Она облегчена, а также отличается измененной передней частью и улучшенной аэродинамикой.

Автомобиль нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Всего выпустили 392 Dodge Charger 500 1969 года, однако только 67 авто получили 7,0-литровый V8 Hemi на 425 сил. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость составляет 265 км/ч.

Кстати, на рынок выходит новый Dodge Charger 2025 с 550-сильным турбомотором.

