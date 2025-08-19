Сокровища под слоем пыли: обнаружена секретная коллекция редких спортивных авто (фото)
В США нашли огромную коллекцию раритетных автомобилей. На складе пылятся ценные Ferrari, Corvette и BMW M5.
Десятки спортивных моделей хранятся на складе в Калифорнии. О находке рассказывает сайт Carscoops.
Редкие автомобили собрал коллекционер из города Ньюпорт-Бич. Ему уже 88 лет, поэтому сейчас он мало ездит на своих машинах. Они не только покрыты слоем пыли, но и имеют небольшие пробеги.Важно
К примеру, суперкар Ferrari 550 Maranello 2000 года с 485-сильным V12 под капотом является настоящей капсулой времени — проехал всего 908 км. Раритетный 550-сильный Ford GT 2006 года преодолел 1159 км. Пробег культового седана BMW M5 E39 2002 года составляет 6838 км.
Именно эти три автомобиля из коллекции владелец решил продать. Впрочем, на складе хранится еще немало ценных спорткаров. В частности, на фото можно заметить несколько Chevrolet Corvette разных годов выпуска, итальянский De Tomaso Pantera 1973 года, редкий Bricklin SV1 70-х, оригинальный Plymouth Prowler, культовые Dodge Charger R/T 1970 года и Viper GTS 90-х. Есть даже заряженный 500-сильный пикап Dodge Ram SRT-10.
