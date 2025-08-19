Сокровища под слоем пыли: обнаружена секретная коллекция редких спортивных авто (фото)

В США нашли огромную коллекцию раритетных автомобилей. На складе пылятся ценные Ferrari, Corvette и BMW M5.

Десятки спортивных моделей хранятся на складе в Калифорнии. О находке рассказывает сайт Carscoops.

Ferrari 550 Maranello проехал всего 908 км Фото: carscoops.com

Редкие автомобили собрал коллекционер из города Ньюпорт-Бич. Ему уже 88 лет, поэтому сейчас он мало ездит на своих машинах. Они не только покрыты слоем пыли, но и имеют небольшие пробеги.

BMW M5 E39 Фото: carscoops.com

К примеру, суперкар Ferrari 550 Maranello 2000 года с 485-сильным V12 под капотом является настоящей капсулой времени — проехал всего 908 км. Раритетный 550-сильный Ford GT 2006 года преодолел 1159 км. Пробег культового седана BMW M5 E39 2002 года составляет 6838 км.

Ford GT Фото: carscoops.com

Именно эти три автомобиля из коллекции владелец решил продать. Впрочем, на складе хранится еще немало ценных спорткаров. В частности, на фото можно заметить несколько Chevrolet Corvette разных годов выпуска, итальянский De Tomaso Pantera 1973 года, редкий Bricklin SV1 70-х, оригинальный Plymouth Prowler, культовые Dodge Charger R/T 1970 года и Viper GTS 90-х. Есть даже заряженный 500-сильный пикап Dodge Ram SRT-10.

