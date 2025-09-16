Поріс травою: таємничий спорткар Porsche кинули просто на вулиці (фото, відео)

На одній із вулиць Амстердама стоїть покинутий кабріолет Porsche 911. Спортивне авто не залишало своє паркомісце понад рік, а його власник зник.

Спорткар Porsche 911 Carrera 2003 року не їздив щонайменше з травня 2024 року – саме тоді він потрапив на фото в Google Maps. Про це повідомляє видання NH Nieuws.

За склом авто помітили талон техогляду, який був дійсний до 2024 року. Один із жителів цього кварталу повідомив, що він зняв квартиру в сусідньому будинку 15 місяців тому й помітив, що Porsche 911 за цей час жодного разу не з’їжджав із паркомісця.

За час тривалого простою спорткар вже встиг порости травою, проте його стан доволі непоганий – видно, що про авто дбали раніше. Лакофарбове покриття непогано збереглося і лише на задньому бампері є невелика подряпина.

На лобовому склі зібралося кілька візиток від перекупщиків уживаних авто, які готові придбати цей кабріолет Porsche 911, проте очевидно ніхто не вийшов на контакт із ними. Сусіди висловили припущення, що власник поїхав у тривалу мандрівку або навіть опинився у в’язниці.

Авто потрапило на фото в Google Maps у травні 2024 року Фото: Google maps

Інформацію про Porsche 911 Carrera перевірили у базі даних номерів. Встановили, що вперше 320-сильний спорткар поставили на облік у 2003 році й тоді він коштував 124 446 євро.

Журналісти спробували також зв’язатися з останнім продавцем Porsche 911, аби отримати від нього контакти власника, проте вияснилося, що цей дилер вживаних авто збанкрутував і закрився.

