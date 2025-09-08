Porsche, Mercedes і DeLorean: виявлено покинутий автосалон із рідкісними ретроавто (відео)

У Бельгії знайшли закритий автосалон, який не працює понад 10 років. У його шоурумі досі зберігаються раритетні спорткари Porsche, Triumph та DeLorean.

У покинутому автосалоні нарахували понад десяток раритетних ретроавто, більшість із яких є спорткарами. Відео про них опублікували на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

У цілях безпеки розташування автосалону не розкривають. Судячи зі стану шоуруму та шару пилу на автомобілях, він із невідомих причин закрився понад 10 років тому.

Свого часу цей автосалон спеціалізувався на продажу та обслуговування вінтажних Porsche і моделі саме цієї марки переважають усередині.

Porsche 356 Фото: скриншот / YouTube

Зокрема, на відео можна помітити старовинний Porsche 356 50-х, рідкісний гоночний Porsche 928 70-х та кілька Porsche 911 різних років випуску, серед яких є і раритетне заряджене купе GT3 RS початку 2000-х. Також є доступніші Porsche 924 та 944.

Triumph Spitfire Фото: скриншот / YouTube

Крім того, ідентифікували знамените купе DeLorean DMC-12, відоме за фільмом "Назад у майбутнє". А ще в автосалоні зберігаються родстер Triumph Spitfire 60-х років, бюджетний Volkswagen Beetle і седан Mercedes 170 50-х.

Mercedes 170 Фото: скриншот / YouTube

Стан машин різний: одні ретроавто добре збереглися, інші – у напіврозібраному стані. Також варто відзначити, що частина автомобілів зберігається під чохлами, тому їх важко ідентифікувати.

До речі, зовсім недавно у Бельгії виявили ще один покинутий автосалон із новенькими Alfa Romeo.

Також Фокус писав про колекційний Maserati за $250 000, який простояв понад 30 років у гаражі.