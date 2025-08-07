Не працює 15 років: у Європі виявили покинутий автосалон із новенькими Alfa Romeo (відео)

У Бельгії існує покинутий автосалон Alfa Romeo, який закрився на початку 2000-х. У його приміщенні досі зберігаються новенькі машини.

Related video

Загалом у шоурумі та на його подвір’ї зібрано два десятки автомобілів. Про покинутий автосалон розповіли у відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

Історія автосалону стала відома блогеру і вона трагічна. Під час зйомок відео до нього підійшла жінка, яка представилася дружиною власника шоуруму. Вона повідомила, що її чоловік загинув у ДТП у 2000-х зовсім недалеко від шоуруму і саме після цього бізнес закрився.

Alfa Romeo 159 Sportwagon Фото: скриншот / YouTube

Родина дилера не захотіла продавати автосалон Alfa Romeo чи машини. Його син час від часу приходить і прибирає у приміщенні і саме тому автомобілі добре збереглися.

Alfa Romeo 156 GTA Фото: скриншот / YouTube

В автосалоні є справжні раритети – такі, як заряджена Alfa Romeo 156 GTA 2001 року з 250-сильним V6 чи гоночна Alfa Romeo 33 80-х.

Важливо

Пробіг — лише 4200 км: у покинутому гаражі знайшли авто з фільму "Назад у майбутнє" (фото)

Переважна більшість авто випущені в 90-х та 2000-х. Зокрема, зберігаються седан бізнес класу Alfa Romeo 166, седан 155, хетчбек 145 і 147.

Гоночна Alfa Romeo 33 Фото: скриншот / YouTube

Також є рідкісне купе Alfa Romeo GT та універсал 159 Sportwagon. Крім того, ідентифіковано класичні Alfa Romeo Giulia, Alfetta, GTV та 75. Виявлено і деякі моделі інших марок – спорткар MG TF і заряджений FIAT Punto Abarth.

Раніше Фокус розповідав про знайдену на звалищі колекцію ретроавто зниклих марок.

Також ми писали, що рідкісний Ford Mustang за $150 000 стояв 40 років у гаражі.