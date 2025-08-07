Не працює 15 років: у Європі виявили покинутий автосалон із новенькими Alfa Romeo (відео)
У Бельгії існує покинутий автосалон Alfa Romeo, який закрився на початку 2000-х. У його приміщенні досі зберігаються новенькі машини.
Загалом у шоурумі та на його подвір’ї зібрано два десятки автомобілів. Про покинутий автосалон розповіли у відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.
Історія автосалону стала відома блогеру і вона трагічна. Під час зйомок відео до нього підійшла жінка, яка представилася дружиною власника шоуруму. Вона повідомила, що її чоловік загинув у ДТП у 2000-х зовсім недалеко від шоуруму і саме після цього бізнес закрився.
Родина дилера не захотіла продавати автосалон Alfa Romeo чи машини. Його син час від часу приходить і прибирає у приміщенні і саме тому автомобілі добре збереглися.
В автосалоні є справжні раритети – такі, як заряджена Alfa Romeo 156 GTA 2001 року з 250-сильним V6 чи гоночна Alfa Romeo 33 80-х.
Переважна більшість авто випущені в 90-х та 2000-х. Зокрема, зберігаються седан бізнес класу Alfa Romeo 166, седан 155, хетчбек 145 і 147.
Також є рідкісне купе Alfa Romeo GT та універсал 159 Sportwagon. Крім того, ідентифіковано класичні Alfa Romeo Giulia, Alfetta, GTV та 75. Виявлено і деякі моделі інших марок – спорткар MG TF і заряджений FIAT Punto Abarth.
