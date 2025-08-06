Дуже рідкісний Ford Mustang 60-х за $150 000 простояв 40 років у гаражі (відео)

У США виявили покинутий Ford Mustang 1968 року в рідкісній зарядженій версії Shelby GT500 KR. Авто не виїжджало на дороги із середини 80-х.

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Раритетний Ford Mustang Shelby GT500 KR зараз коштує 150 000 доларів. Історію авто розповіли у відео на Youtube-каналі Hagerty.

Власниця авто розповідає, що її батьки вирішили купити Ford Mustang Shelby GT500 KR, коли їй було 10 років. Тривалий час потужний спорткар був їхнім повсякденним авто і американка пригадує сімейні поїздки на ньому.

Утім, їй так і не довелося поїздити за кермом Shelby GT500 KR. У середині 80-х подружжя розвелося, авто відійшло чоловікові і той поставив його в гараж та перестав експлуатувати.

Спорткар покритий шаром пилу, але непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Попри це, він продовжував дбати про Ford Mustang і ще у 2018 році придбав для нього нові шини. Однак після його смерті спорткар стояв занедбаним.

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Shelby GT500 KR покритий шаром пилу та бруду, проте його кузов, салон та силовий агрегат у гарному стані. Пробіг авто становить 97 тис. км.

Виготовлено лише 1053 купе Shelby GT500 KR Фото: скриншот / YouTube

Зараз Ford Mustang Shelby GT500 KR планують продати і можуть отримати за нього 150 000 доларів. Річ у тім, що це рідкісна колекційна модель – виготовлено лише 1053 таких купе.

Під капотом встановлено 7,0-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Shelby GT500 KR оснащений 7,0-літровим V8, який на папері розвивав 335 к. с., а в реальності – приблизно 400 к. с. (потужність занизили, бо від неї в 60-х залежала вартість автоцивілки). Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 209 км/год.

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