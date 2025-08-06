Очень редкий Ford Mustang 60-х за $150 000 простоял 40 лет в гараже (видео)

В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1968 года в редкой заряженной версии Shelby GT500 KR. Авто не выезжало на дороги с середины 80-х.

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Раритетный Ford Mustang Shelby GT500 KR сейчас стоит 150 000 долларов. Историю авто рассказали в видео на Youtube-канале Hagerty.

Владелица авто рассказывает, что ее родители решили купить Ford Mustang Shelby GT500 KR, когда ей было 10 лет. Долгое время мощный спорткар был их повседневным авто и американка вспоминает семейные поездки на нем.

Впрочем, ей так и не довелось поездить за рулем Shelby GT500 KR. В середине 80-х супруги развелись, авто отошло мужу и тот поставил его в гараж и перестал эксплуатировать.

Спорткар покрыт слоем пыли, но неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Несмотря на это, он продолжал заботиться о Ford Mustang и еще в 2018 году приобрел для него новые шины. Однако после его смерти спорткар стоял заброшенным.

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Shelby GT500 KR покрыт слоем пыли и грязи, однако его кузов, салон и силовой агрегат в хорошем состоянии. Пробег авто составляет 97 тыс. км.

Изготовлено всего 1053 купе Shelby GT500 KR Фото: скриншот / YouTube

Сейчас Ford Mustang Shelby GT500 KR планируют продать и могут получить за него 150 000 долларов. Дело в том, что это редкая коллекционная модель — изготовлено всего 1053 таких купе.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Shelby GT500 KR оснащен 7,0-литровым V8, который на бумаге развивал 335 л. с., а в реальности — примерно 400 л. с. (мощность занизили, так как от нее в 60-х зависела стоимость автогражданки). Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 209 км/ч.

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