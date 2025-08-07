Не работает 15 лет: в Европе обнаружили заброшенный автосалон с новенькими Alfa Romeo (видео)

В Бельгии существует заброшенный автосалон Alfa Romeo, который закрылся в начале 2000-х. В его помещении до сих пор хранятся новенькие машины.

Related video

Всего в шоуруме и в его дворе собрано два десятка автомобилей. О заброшенном автосалоне рассказали в видео на Youtube-канале The Bearded Explorer.

История автосалона стала известна блогеру и она трагическая. Во время съемок видео к нему подошла женщина, которая представилась женой владельца шоурума. Она сообщила, что ее муж погиб в ДТП в 2000-х совсем недалеко от шоурума и именно после этого бизнес закрылся.

Alfa Romeo 159 Sportwagon Фото: скриншот / YouTube

Семья дилера не захотела продавать автосалон Alfa Romeo или машины. Его сын время от времени приходит и убирает в помещении и именно поэтому автомобили хорошо сохранились.

Alfa Romeo 156 GTA Фото: скриншот / YouTube

В автосалоне есть настоящие раритеты — такие, как заряженная Alfa Romeo 156 GTA 2001 года с 250-сильным V6 или гоночная Alfa Romeo 33 80-х.

Важно

Пробег — всего 4200 км: в заброшенном гараже нашли авто из фильма "Назад в будущее" (фото)

Подавляющее большинство авто выпущены в 90-х и 2000-х. В частности, сохраняются седан бизнес класса Alfa Romeo 166, седан 155, хэтчбек 145 и 147.

Гоночная Alfa Romeo 33 Фото: скриншот / YouTube

Также есть редкое купе Alfa Romeo GT и универсал 159 Sportwagon. Кроме того, идентифицированы классические Alfa Romeo Giulia, Alfetta, GTV и 75. Обнаружены и некоторые модели других марок — спорткар MG TF и заряженный FIAT Punto Abarth.

Ранее Фокус рассказывал о найденной на свалке коллекции ретроавто пропавших марок.

Также мы писали, что редкий Ford Mustang за $150 000 стоял 40 лет в гараже.