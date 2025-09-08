Porsche, Mercedes и DeLorean: обнаружен заброшенный автосалон с редкими ретроавто (видео)

В Бельгии нашли закрытый автосалон, который не работает более 10 лет. В его шоуруме до сих пор хранятся раритетные спорткары Porsche, Triumph и DeLorean.

В заброшенном автосалоне насчитали более десятка раритетных ретроавто, большинство из которых являются спорткарами. Видео о них опубликовали на Youtube-канале The Bearded Explorer.

В целях безопасности расположение автосалона не раскрывается. Судя по состоянию шоурума и слою пыли на автомобилях, он по неизвестным причинам закрылся более 10 лет назад.

В свое время этот автосалон специализировался на продаже и обслуживании винтажных Porsche и модели именно этой марки преобладают внутри.

Porsche 356 Фото: скриншот / YouTube

В частности, на видео можно заметить старинный Porsche 356 50-х, редкий гоночный Porsche 928 70-х и несколько Porsche 911 разных годов выпуска, среди которых есть и раритетное заряженное купе GT3 RS начала 2000-х. Также есть более доступные Porsche 924 и 944.

Triumph Spitfire Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, идентифицировали знаменитое купе DeLorean DMC-12, известное по фильму "Назад в будущее". А еще в автосалоне хранятся родстер Triumph Spitfire 60-х годов, бюджетный Volkswagen Beetle и седан Mercedes 170 50-х.

Mercedes 170 Фото: скриншот / YouTube

Состояние машин разное: одни ретроавто хорошо сохранились, другие — в полуразобранном состоянии. Также стоит отметить, что часть автомобилей хранится под чехлами, поэтому их трудно идентифицировать.

Кстати, совсем недавно в Бельгии обнаружили еще один заброшенный автосалон с новенькими Alfa Romeo.

