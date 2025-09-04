В старом сарае обнаружили заброшенный итальянский спорткар 60-х за $250 000 (фото)
В США нашли заброшенное купе Maserati 3500 GT 1960 года. Раритетное спортивное авто более трех десятилетий простояло без движения.
Спорткар Maserati 3500 GT обнаружили в штате Орегон. Авто пылилось в гараже пожилой дамы. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Everyday to Exotic.
Американка рассказала, что купе Maserati 3500 GT принадлежало ее покойному мужу. В начале 90-х в авто возникли проблемы с давлением масла в двигателе. Владелец снял мотор и разобрал его, однако устранить неисправность так и не удалось. С 1992 года спорткар стоял в гараже.
До своей смерти владелец заботился о Maserati 3500 GT, поэтому автомобиль хорошо сохранился. Его кузов и салон в отличном состоянии. Впрочем, двигатель так и остался разобранным и в нем отсутствуют поршни и шатуны.
Теперь авто наконец-то отремонтируют и найдут ему нового владельца. Цена Maserati 3500 GT в хорошем состоянии сейчас составляет примерно 250 000 долларов.
Всего с 1957 по 1964 год изготовили всего 2226 Maserati 3500 GT. Спорткар оснащен 3,5-литровой шестеркой, которая на этом авто развивает 220 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,1 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч.
