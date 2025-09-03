Выносливый "швед": старый Saab 70-х поехал после 32 лет простоя на улице (видео)

В Великобритании смогли оживить Saab 96 1973 года. Автомобиль простоял более трех десятилетий под открытым небом, но способен самостоятельно передвигаться.

Купе Saab 96 нашли на ферме в южной Англии. О нем рассказали в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

История Saab 96 известна. В 1973 году его получила в подарок от мужа британка Лидия. Она эксплуатировала авто на протяжении двух десятилетий, однако в 1993 году ей исполнилось 80 и она перестала водить Saab.

Автомобиль поставили во дворе фермы и с тех пор он не ездил, хотя его регулярно обслуживали. За 32 года Saab 96 местами заржавел, однако в целом неплохо сохранился. Его салон в неплохом состоянии.

Авто местами заржавело Фото: скриншот / YouTube

1,5-литровый двигатель Ford V4 мощностью 65 л. с. неплохо сохранился. После того, как его обслужили, почистили контакты свечей зажигания, подключили новый аккумулятор и подали топливо, он без проблем завелся.

Мало того, Saab 96 смог самостоятельно проехаться. В целом авто неплохо себя вело, хотя его тормоза все же нуждаются в ремонте.

Салон Saab 96 неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Теперь купе Saab 96 планируют восстановить. Автомобилю уже даже придумали имя — Лидия.

