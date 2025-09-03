Витривалий "швед": старий Saab 70-х поїхав після 32 років простою надворі (відео)

У Великій Британії змогли оживити Saab 96 1973 року. Автомобіль простояв понад три десятиліття просто неба, але здатен самостійно пересуватися.

Related video

Купе Saab 96 знайшли на фермі в південній Англії. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Історія Saab 96 відома. У 1973 році його отримала в подарунок від чоловіка британка Лідія. Вона експлуатувала авто упродовж двох десятиліть, проте у 1993 році їй виповнилося 80 і вона перестала водити Saab.

Автомобіль поставили у дворі ферми і з того часу він не їздив, хоча його регулярно обслуговували. За 32 роки Saab 96 місцями заіржавів, проте загалом непогано зберігся. Його салон у непоганому стані.

Авто місцями заіржавіло Фото: скриншот / YouTube

1,5-літровий двигун Ford V4 потужністю 65 к. с. непогано зберігся. Після того, як його обслужили, почистили контакти свічок запалювання, підключили новий акумулятор та подали пальне, він без проблем завівся.

Важливо

Скарби на звалищі: виявлено кладовище раритетних спортивних ретроавто (відео)

Мало того, Saab 96 зміг самостійно проїхатися. Загалом авто непогано себе вело, хоча його гальма все ж потребують ремонту.

Салон Saab 96 непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Тепер купе Saab 96 планують відновити. Автомобілю вже навіть придумали їм’я – Лідія.

До речі, нещодавно в українському селі виявили покинутий спорткар Chevrolet Corvette 80-х.

Також Фокус писав про занедбану колекцію рідкісних спортивних автомобілів.