Скарби на звалищі: виявлено кладовище раритетних спортивних ретроавто (відео)

У США виявили велику занедбану колекцію старовинних авто. Десятки раритетних машин десятиліттями іржавіють просто неба на звалищі.

Related video

Кладовище авто – приватна власність американського колекціонера, який зібрав їх і не реставрує, але й не збирається продавати. Про них розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Девід Фрайбургер.

Стан більшості автомобілів залишає бажати кращого, хоча деякі екземпляри краще збереглися. Більша частина колекції – американські авто "золотої" ери – 50-70-х років. На звалищі є і справжні колекційні раритети.

Зокрема, виявлено рідкісний Edsel Ranger 1958 року. Таких авто від Ford виготовили лише 4615 і конкретно це купе вирізняється незвичним рожевим кольором. Раритетними є одразу два седани De Soto Fireflite 1955 року, які належали подружжю.

Edsel Ranger 1958 року Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрано одразу три Dodge Challenger 1970 року, серед яких – і лімітований варіант SE. Крім того, просто неба стоять три Plymouth Road Runner (1968, 1969 і 1973 рр.) із 6,3-літровим V8 та пара купе Dodge Charger 1969 року.

Oldsmobile 442 1968 року Pontiac GTO 1968 року Dodge Challenger 1970 року De Soto Fireflite 1955 року Plymouth Road Runner 1968 року

Також ідентифікували потужні Pontiac GTO та Oldsmobile 442 1968 року і нестандартний універсал Ford Pinto Cruising Wagon 1977 року. Є й кілька японських авто, серед яких – спортивні Nissan Datsun Z.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні у селі виявили покинутий спорткар Chevrolet Corvette 80-х.

Також ми писали про секретну колекцію спортивних авто, які припадають пилом на складі.