Скарби на звалищі: виявлено кладовище раритетних спортивних ретроавто (відео)
У США виявили велику занедбану колекцію старовинних авто. Десятки раритетних машин десятиліттями іржавіють просто неба на звалищі.
Кладовище авто – приватна власність американського колекціонера, який зібрав їх і не реставрує, але й не збирається продавати. Про них розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Девід Фрайбургер.
Стан більшості автомобілів залишає бажати кращого, хоча деякі екземпляри краще збереглися. Більша частина колекції – американські авто "золотої" ери – 50-70-х років. На звалищі є і справжні колекційні раритети.
Зокрема, виявлено рідкісний Edsel Ranger 1958 року. Таких авто від Ford виготовили лише 4615 і конкретно це купе вирізняється незвичним рожевим кольором. Раритетними є одразу два седани De Soto Fireflite 1955 року, які належали подружжю.
У колекції зібрано одразу три Dodge Challenger 1970 року, серед яких – і лімітований варіант SE. Крім того, просто неба стоять три Plymouth Road Runner (1968, 1969 і 1973 рр.) із 6,3-літровим V8 та пара купе Dodge Charger 1969 року.
Також ідентифікували потужні Pontiac GTO та Oldsmobile 442 1968 року і нестандартний універсал Ford Pinto Cruising Wagon 1977 року. Є й кілька японських авто, серед яких – спортивні Nissan Datsun Z.
