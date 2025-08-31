Сокровища на свалке: обнаружено кладбище раритетных спортивных ретро-авто (видео)

В США обнаружили большую заброшенную коллекцию старинных авто. Десятки раритетных машин десятилетиями ржавеют под открытым небом на свалке.

Related video

Кладбище авто — частная собственность американского коллекционера, который собрал их и не реставрирует, но и не собирается продавать. О них рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Дэвид Фрайбургер.

Состояние большинства автомобилей оставляет желать лучшего, хотя некоторые экземпляры лучше сохранились. Большая часть коллекции — американские авто "золотой" эры — 50-70-х годов. На свалке есть и настоящие коллекционные раритеты.

В частности, обнаружен редкий Edsel Ranger 1958 года. Таких авто от Ford изготовили всего 4615 и конкретно это купе отличается необычным розовым цветом. Раритетными являются сразу два седана De Soto Fireflite 1955 года, которые принадлежали супругам.

Edsel Ranger 1958 года Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собраны сразу три Dodge Challenger 1970 года, среди которых — и лимитированный вариант SE. Кроме того, под открытым небом стоят три Plymouth Road Runner (1968, 1969 и 1973 гг.) с 6,3-литровым V8 и пара купе Dodge Charger 1969 года.

Oldsmobile 442 1968 года Pontiac GTO 1968 года Dodge Challenger 1970 года De Soto Fireflite 1955 года Plymouth Road Runner 1968 года

Также идентифицировали мощные Pontiac GTO и Oldsmobile 442 1968 года и нестандартный универсал Ford Pinto Cruising Wagon 1977 года. Есть и несколько японских авто, среди которых — спортивные Nissan Datsun Z.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине в селе обнаружили заброшенный спорткар Chevrolet Corvette 80-х.

Также мы писали о секретной коллекции спортивных авто, которые пылятся на складе.