Сокровища на свалке: обнаружено кладбище раритетных спортивных ретро-авто (видео)
В США обнаружили большую заброшенную коллекцию старинных авто. Десятки раритетных машин десятилетиями ржавеют под открытым небом на свалке.
Кладбище авто — частная собственность американского коллекционера, который собрал их и не реставрирует, но и не собирается продавать. О них рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Дэвид Фрайбургер.
Состояние большинства автомобилей оставляет желать лучшего, хотя некоторые экземпляры лучше сохранились. Большая часть коллекции — американские авто "золотой" эры — 50-70-х годов. На свалке есть и настоящие коллекционные раритеты.
В частности, обнаружен редкий Edsel Ranger 1958 года. Таких авто от Ford изготовили всего 4615 и конкретно это купе отличается необычным розовым цветом. Раритетными являются сразу два седана De Soto Fireflite 1955 года, которые принадлежали супругам.
В коллекции собраны сразу три Dodge Challenger 1970 года, среди которых — и лимитированный вариант SE. Кроме того, под открытым небом стоят три Plymouth Road Runner (1968, 1969 и 1973 гг.) с 6,3-литровым V8 и пара купе Dodge Charger 1969 года.
Также идентифицировали мощные Pontiac GTO и Oldsmobile 442 1968 года и нестандартный универсал Ford Pinto Cruising Wagon 1977 года. Есть и несколько японских авто, среди которых — спортивные Nissan Datsun Z.
