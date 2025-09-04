У старому сараї виявили покинутий італійський спорткар 60-х за $250 000 (фото)

У США знайшли покинуте купе Maserati 3500 GT 1960 року. Раритетне спортивне авто понад три десятиліття простояло без руху.

Спорткар Maserati 3500 GT виявили у штаті Орегон. Авто припадало пилом у гаражі літньої пані. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Everyday to Exotic.

Американка розповіла, що купе Maserati 3500 GT належало її покійному чоловікові. На початку 90-х в авто виникли проблеми з тиском масла у двигуні. Власник зняв мотор і розібрав його, проте усунути несправність так і не вдалося. Із 1992 року спорткар стояв у гаражі.

Випущено лише 2226 Maserati 3500 GT Фото: скриншот / YouTube

До своєї смерті власник дбав про Maserati 3500 GT, тому автомобіль добре зберігся. Його кузов та салон в чудовому стані. Утім, двигун так і залишився розібраним і в ньому відсутні поршні та шатуни.

Тепер авто нарешті відремонтують і знайдуть йому нового власника. Ціна Maserati 3500 GT в гарному стані зараз становить приблизно 250 000 доларів.

Спортивне купе чудово збереглося Фото: скриншот / YouTube

Усього з 1957 по 1964 рік виготовили лише 2226 Maserati 3500 GT. Спорткар оснащений 3,5-літровою шісткою, яка на цьому авто розвиває 220 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 8,1 с, а максимальна швидкість становить 209 км/год.

