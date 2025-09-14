Капсула часу за $300 000: виявлено культовий американський спорткар 70-х у новому стані (фото)

У США виявили ідеально збережений Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Знамените 390-сильне купе є серійною версією гоночного авто з NASCAR.

Раритетний спорткар Plymouth Superbird дуже мало експлуатувався і за 55 років проїхав лише 12,8 тис. км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Plymouth Superbird 1970 року не змогли продати, тому дилер забрав його у свою секретну колекцію. У ній авто зберігалося 47 років і дуже рідко виїжджало на дороги, тому про нього не знали.

Виготовлено лише 1935 купе Plymouth Superbird

Спорткар ніколи не реставрували – у нього рідні фарба та внутрішнє оздоблення. Попри це стан авто чудовий і воно не потребує жодних вкладень.

Зараз Plymouth Road Runner Superbird планують продати на аукціоні й можуть отримати за нього 250-300 тис. доларів, адже це дуже рідкісна колекційна модель.

Plymouth Superbird став одним із перших у світі авто з антикрилом

Усього випустили тільки 1935 купе Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Спорткар створили спеціально для участі в перегонах NASCAR, а їх правила вимагали випустити серійний аналог гоночного авто.

Спорткар не реставрували, але він чудово зберігся

Для перегонів пропрацювали аеродинаміку Plymouth Superbird. Це один із перших у світі автомобілів із антикрилом, також встановили обтічний "ніс" із висувними фарами. Це дало ефект – у 1970 році команда Plymouth виграла чемпіонат NASCAR.

Під капотом встановлено 7,2-літровий 390-сильний V8

Для моделі пропонували великі V8 потужністю 375-425 к. с. Конкретно цей спорткар Plymouth Superbird отримав 7,2-літровий 390-сильний двигун і 4-ступінчасту механічну КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 257 км/год.

