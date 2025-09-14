Капсула времени за $300 000: обнаружен культовый американский спорткар 70-х в новом состоянии (фото)
В США обнаружили идеально сохранившийся Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Знаменитое 390-сильное купе является серийной версией гоночного авто из NASCAR.
Раритетный спорткар Plymouth Superbird очень мало эксплуатировался и за 55 лет проехал всего 12,8 тыс. км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Plymouth Superbird 1970 года не смогли продать, поэтому дилер забрал его в свою секретную коллекцию. В ней авто хранилось 47 лет и очень редко выезжало на дороги, поэтому о нем не знали.
Спорткар никогда не реставрировали — у него родные краска и внутренняя отделка. Несмотря на это состояние авто замечательное и оно не требует никаких вложений.Важно
Сейчас Plymouth Road Runner Superbird планируют продать на аукционе и могут получить за него 250-300 тыс. долларов, ведь это очень редкая коллекционная модель.
Всего выпустили только 1935 купе Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Спорткар создали специально для участия в гонках NASCAR, а их правила требовали выпустить серийный аналог гоночного авто.
Для гонок проработали аэродинамику Plymouth Superbird. Это один из первых в мире автомобилей с антикрылом, также установили обтекаемый "нос" с выдвижными фарами. Это дало эффект — в 1970 году команда Plymouth выиграла чемпионат NASCAR.
Для модели предлагались большие V8 мощностью 375-425 л. с. Конкретно этот спорткар Plymouth Superbird получил 7,2-литровый 390-сильный двигатель и 4-ступенчатую механическую КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 257 км/ч.
