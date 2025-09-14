Капсула времени за $300 000: обнаружен культовый американский спорткар 70-х в новом состоянии (фото)

В США обнаружили идеально сохранившийся Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Знаменитое 390-сильное купе является серийной версией гоночного авто из NASCAR.

Раритетный спорткар Plymouth Superbird очень мало эксплуатировался и за 55 лет проехал всего 12,8 тыс. км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Plymouth Superbird 1970 года не смогли продать, поэтому дилер забрал его в свою секретную коллекцию. В ней авто хранилось 47 лет и очень редко выезжало на дороги, поэтому о нем не знали.

Изготовлено только 1935 купе Plymouth Superbird

Спорткар никогда не реставрировали — у него родные краска и внутренняя отделка. Несмотря на это состояние авто замечательное и оно не требует никаких вложений.

Сейчас Plymouth Road Runner Superbird планируют продать на аукционе и могут получить за него 250-300 тыс. долларов, ведь это очень редкая коллекционная модель.

Plymouth Superbird стал одним из первых в мире авто с антикрылом

Всего выпустили только 1935 купе Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Спорткар создали специально для участия в гонках NASCAR, а их правила требовали выпустить серийный аналог гоночного авто.

Спорткар не реставрировали, но он прекрасно сохранился

Для гонок проработали аэродинамику Plymouth Superbird. Это один из первых в мире автомобилей с антикрылом, также установили обтекаемый "нос" с выдвижными фарами. Это дало эффект — в 1970 году команда Plymouth выиграла чемпионат NASCAR.

Под капотом установлен 7,2-литровый 390-сильный V8

Для модели предлагались большие V8 мощностью 375-425 л. с. Конкретно этот спорткар Plymouth Superbird получил 7,2-литровый 390-сильный двигатель и 4-ступенчатую механическую КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 257 км/ч.

