Раритеты во дворе: обнаружена секретная коллекция редких авто несуществующей марки (видео)

Американский коллекционер собирает раритетные автомобили марки Kaiser. Винтажные машины 50-х не один год ржавеют под открытым небом.

Автомобили Kaiser сейчас являются большой редкостью, ведь американский производитель прекратил свое более 60 лет назад. О коллекции рассказал ее владелец Джефф Хакер на Youtube-канале Undiscovered Classics.

Джефф Хакер собирает и восстанавливает старинные Kaiser, однако поскольку реставрация длится довольно долго, то во дворе возле его дома собралось более десятка машин. Некоторые из них стоят здесь годами.

Изготовлено всего шесть Kaiser Show Dragon Фото: скриншот / YouTube

Большинство авто — Kaiser последних годов выпуска (1953-1955). Их состояние разное — некоторые машины серьезно заржавели, другие — лучше сохранились и даже способны передвигаться своим ходом.

В коллекции есть четыре седана Kaiser Dragon три Manhattan и несколько недорогих Special. Довольно редким является купе Kaiser Manhattan 1955 года — таких авто выпустили всего 44.

Авто заржавели, однако некоторые из них заводятся и ездят Фото: скриншот / YouTube

Самый большой раритет — особый Kaiser Show Dragon 1953 года, созданный специально для демонстрации на различных автошоу. Изготовили только шесть этих седанов с особой бирюзовой окраской, позолоченными колесами и кожаным салоном.

Владелец постепенно реставрирует свои машины Фото: скриншот / YouTube

Компания Kaiser была основана в 1945 году, однако через 10 лет она обанкротилась и прекратила производство автомобилей в США. В Аргентине отдельные модели Kaiser выпускали до 1962 года.

