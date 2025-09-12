Раритеты во дворе: обнаружена секретная коллекция редких авто несуществующей марки (видео)
Американский коллекционер собирает раритетные автомобили марки Kaiser. Винтажные машины 50-х не один год ржавеют под открытым небом.
Автомобили Kaiser сейчас являются большой редкостью, ведь американский производитель прекратил свое более 60 лет назад. О коллекции рассказал ее владелец Джефф Хакер на Youtube-канале Undiscovered Classics.
Джефф Хакер собирает и восстанавливает старинные Kaiser, однако поскольку реставрация длится довольно долго, то во дворе возле его дома собралось более десятка машин. Некоторые из них стоят здесь годами.
Большинство авто — Kaiser последних годов выпуска (1953-1955). Их состояние разное — некоторые машины серьезно заржавели, другие — лучше сохранились и даже способны передвигаться своим ходом.
В коллекции есть четыре седана Kaiser Dragon три Manhattan и несколько недорогих Special. Довольно редким является купе Kaiser Manhattan 1955 года — таких авто выпустили всего 44.
Самый большой раритет — особый Kaiser Show Dragon 1953 года, созданный специально для демонстрации на различных автошоу. Изготовили только шесть этих седанов с особой бирюзовой окраской, позолоченными колесами и кожаным салоном.
Компания Kaiser была основана в 1945 году, однако через 10 лет она обанкротилась и прекратила производство автомобилей в США. В Аргентине отдельные модели Kaiser выпускали до 1962 года.
