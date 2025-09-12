Раритети у дворі: виявлено секретну колекцію рідкісних авто неіснуючої марки (відео)

Американський колекціонер збирає раритетні автомобілі марки Kaiser. Вінтажні машини 50-х не один рік іржавіють просто неба.

Related video

Автомобілі Kaiser зараз є великою рідкістю, адже американський виробник припинив своє понад 60 років тому. Про колекцію розповів її власник Джефф Хакер на Youtube-каналі Undiscovered Classics.

Джефф Хакер збирає та відновлює старовинні Kaiser, проте оскільки реставрація триває доволі довго, то на подвір’ї біля його будинку зібралося понад десяток машин. Деякі з них стоять тут роками.

Виготовлено лише шість Kaiser Show Dragon Фото: скриншот / YouTube

Більшість авто – Kaiser останніх років випуску (1953-1955). Їх стан різний – деякі машини серйозно заіржавіли, інші – краще збереглися і навіть здатні пересуватися своїм ходом.

Важливо

Легенда серед гаражів: в Україні у селі виявили покинутий Chevrolet Corvette 80-х (відео)

У колекції є чотири седани Kaiser Dragon три Manhattan та кілька недорогих Special. Доволі рідкісним є купе Kaiser Manhattan 1955 року – таких авто випустили лише 44.

Авто заіржавіли, проте деякі з них заводяться і їздять Фото: скриншот / YouTube

Найбільший раритет – особливий Kaiser Show Dragon 1953 року, створений спеціально для демонстрації на різноманітних автошоу. Виготовили тільки шість цих седанів із особливим бірюзовим забарвленням, позолоченими колесами та шкіряним салоном.

Власник поступово реставровує свої машини Фото: скриншот / YouTube

Компанію Kaiser заснували в 1945 році, проте за 10 років вона збанкрутувала та припинила виробництво автомобілів у США. В Аргентині окремі моделі Kaiser випускали до 1962 року.

Між іншим, нещодавно в США виявили кладовище авто зниклих марок Packard і Studebaker.

Також Фокус писав про покинутий автосалон із рідкісними вінтажними спорткарами.