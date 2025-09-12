Раритети у дворі: виявлено секретну колекцію рідкісних авто неіснуючої марки (відео)
Американський колекціонер збирає раритетні автомобілі марки Kaiser. Вінтажні машини 50-х не один рік іржавіють просто неба.
Автомобілі Kaiser зараз є великою рідкістю, адже американський виробник припинив своє понад 60 років тому. Про колекцію розповів її власник Джефф Хакер на Youtube-каналі Undiscovered Classics.
Джефф Хакер збирає та відновлює старовинні Kaiser, проте оскільки реставрація триває доволі довго, то на подвір’ї біля його будинку зібралося понад десяток машин. Деякі з них стоять тут роками.
Більшість авто – Kaiser останніх років випуску (1953-1955). Їх стан різний – деякі машини серйозно заіржавіли, інші – краще збереглися і навіть здатні пересуватися своїм ходом.
У колекції є чотири седани Kaiser Dragon три Manhattan та кілька недорогих Special. Доволі рідкісним є купе Kaiser Manhattan 1955 року – таких авто випустили лише 44.
Найбільший раритет – особливий Kaiser Show Dragon 1953 року, створений спеціально для демонстрації на різноманітних автошоу. Виготовили тільки шість цих седанів із особливим бірюзовим забарвленням, позолоченими колесами та шкіряним салоном.
Компанію Kaiser заснували в 1945 році, проте за 10 років вона збанкрутувала та припинила виробництво автомобілів у США. В Аргентині окремі моделі Kaiser випускали до 1962 року.
