Занедбаний раритет: у Києві виявили спортивний седан із двигуном Ferrari (фото)

У Киві знайшли рідкісний седан Maserati Quattroporte. Спортивне авто тривалий час стоїть припаркованим просто неба у дворі.

Maserati Quattroporte п’ятого покоління належить до рідкісної версії Sport GT. Його фото з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

В авто спущені шини Фото: Topcars UA

Судячи зі стану Maserati Quattroporte, його давно не експлуатували. Седан покритий шаром бруду, його шини приспущені, а на кузові видно дрібні пошкодження. З автомобіля зняли номери.

Новий Maserati Quattroporte Sport GT коштував 112 тис. доларів і продавався з 2005 по 2008 рік. Ця версія моделі вирізняється покращеною керованістю. Для цього переналаштували автоматичну КПП і підвіску з адаптивними амортизаторами, а також встановили ефективніші гальма.

Салон оздоблений шкірою і карбоном Фото: Topcars UA

Крім того, седан Maserati Quattroporte Sport GT отримав особливі 20-дюймові диски та чорний декор на кузові. В оздобленні салону використали шкіру та карбон. Конкретно це авто вирізняється зеленим матовим забарвленням.

Під капотом встановлено 400-сильний V8 від Ferrari Фото: Topcars UA

Під капотом Maserati Quattroporte встановлений двигун Ferrari. Цей 4,2-літровий V8 розвиває 400 к. с. та 460 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

