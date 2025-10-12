Необычный раритет: на аукцион выставили уникальный грузовой мотоцикл Maserati (фото)

В Бельгии на аукцион выставили самый необычный Maserati. Это трехколесный мотоцикл для перевозки грузов.

Оригинальный мотоцикл Maserati Tipo 50/T2/MT Ciclocaro 1959 года оценили в 12-18 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте аукциона Broad Arrow.

Не все знают, что в свое время компания Maserati выпускала не только автомобили, но и мотоциклы. Двухколесные модели производились после Второй мировой войны, когда Италия восстанавливала экономику и не все могли позволить машину.

Maserati прошел полную реставрацию

Именно поэтому в линейке марки Maserati были и дешевые малокубатурные мотоциклы. Среди них был и трехколесный мотоцикл Maserati Tipo 50/T2/MT Ciclocaro — аналог советского "Муравья".

Грузовой Maserati весит всего 115 кг и оснащен скромным двухтактным одноцилиндровым двигателем объемом 49 куб. см и мощностью всего 2 л. с. С 3-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составляет 40 км/ч. Также имеется педальный привод.

Мотоцикл оснащен 49-кубовым двигателем

Конкретно этот Maserati Tipo 50/T2/MT Ciclocaro прошел реставрацию, однако сохранил родные раму и двигатель. Также есть оригинальная документация на мотоцикл.

