Эксклюзив за 200 000 евро: на продажу выставили уникальный мотоцикл Aston Martin (фото)

В Бельгии на аукцион выставили раритетный спортбайк Aston Martin AMB 001 2022 года. Это один из самых дорогих мотоциклов в мире.

AMB 001 — единственный серийный мотоцикл Aston Martin. Его создали в сотрудничестве со знаменитым британским производителем мототехники Brough Superior. О раритетном байке рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.

Выпущено всего 100 Aston Martin AMB 001

Спортбайк Aston Martin AMB 001 выпустили лимитированной серией — вручную собрали 100 стандартных моделей и 88 мотоциклов в экстремальном исполнении Pro. Новым он стоил 108 000 евро, однако на аукционе ориентировочная цена Aston Martin AMB 001 составляет 150-200 тыс. евро.

Сиденья отделаны дорогой кожей

Мотоцикл Aston Martin отличается футуристическим дизайном, а в его конструкции использованы карбон, алюминий и титан, поэтому масса составляет всего 180 кг.

Aston Martin AMB 001 оснащен 1,0-литровым двигателем V2 с турбонаддувом мощностью 182 л. с. С 6-ступенчатой КПП максимальная скорость составляет 299 км/ч.

Двигатель V2 с турбонаддувом рвет 182 л.с.

Конкретно этот мотоцикл Aston Martin AMB 001 — 63-й в серии. Его карбоновые обтекатели окрашены в светло-оливковый цвет, а сиденья обшили дорогой кожей.

