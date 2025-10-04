Поддельный Ferrari продали на аукционе по цене двух настоящих суперкаров (фото)

В США с молотка ушла копия Ferrari 250 Testa Rossa 1959 года. За ненастоящий спорткар отдали 720 000 долларов.

Копия Ferrari 250 Testa Rossa стоит на уровне двух современных суперкаров 296 GTB потому, что знаменитая модель очень детально воссоздана. О ней рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Клон Ferrari 250 Testa Rossa создала в 80-х компания Tempero из Новой Зеландии, которая специализируется на воспроизведении знаменитых ретроавто. За основу для проекта взяли настоящие шасси, двигатель V12 и дисковые тормоза Dunlop от серийного Ferrari 250 в дорожном исполнении.

Фото: Bring a Trailer

В 1990 году Ferrari Testa Rossa оказался в США, а нынешний владелец приобрел авто в 2006 году. Спорткар прекрасно сохранился.

Стоит отметить, что настоящий Ferrari 250 Testa Rossa сейчас стоит 38-40 миллионов долларов. Изготовлено всего 33 таких спорткара и это одно из самых успешных гоночных авто в истории марки.

Ferrari 250 Testa Rossa воссоздали до мельчайших деталей Фото: Bring a Trailer

Ferrari 250 Testa Rossa доминировали на гоночных трассах и трижды (в 1958, 1960 и 1961 годах) выигрывали чемпионат мира в классе GT. Кроме того, в этих же годах спорткары трижды побеждали в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана".

Также Ferrari 250 Testa Rossa торжествовали на гонках Targa Florio и "12 часов Себринга". Именно версию для Себринга и воссоздали специалисты Tempero.

Авто оснащено аутентичным 3,0-литровым Ferrari V12 Фото: Bring a Trailer

Ferrari 250 Testa Rossa оснащен 3,0-литровым V12 мощностью 300 л. с. Легкое алюминиевое авто массой 800 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 270 км/ч.

Между прочим, недавно Ferrari Testa Rossa возродили — представили третье поколение модели.

Также Фокус писал, что необычную Tatra 1941 года продали за 300 тысяч евро.