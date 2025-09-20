Опередила время: необычная Tatra 1941 года ушла с молотка за 300 тысяч евро (фото)
В Германии на аукционе продали редкую Tatra T87 1941 года. Обтекаемый заднемоторный седан с V8 является одним из самых нестандартных и инновационных авто своего времени.
За седан Tatra T87 отдали 302 500 евро. Об этом сообщается на сайте аукциона Bring a Trailer.
Марка Tatra известна, прежде всего, грузовиками, но выпускала и легковые авто, причем преимущественно представительского класса. Седан Tatra T87 производился с 1936 по 1950 год и всего собрали всего 3056 авто.
Модель T87 — одна из линейки аэродинамических Tatra, созданных конструктором Гансом Ледвинкой. Эти авто опередили свое время. Обтекаемый кузов авто с большим килем сзади имеет низкий коэффициент лобового сопротивления 0,244 — на уровне лучших современных моделей.
Двигатель Tatra T87 также необычен. Заднемоторное авто оснащено 3,0-литровым V8 с полусферическими камерами сгорания (как в знаменитом Hemi) и воздушным охлаждением. Он развивает 85 л. с. и позволяет седану разгоняться до 160 км/ч. Это был один из самых быстрых автомобилей своей эпохи.
Среди других особенностей Tatra 87 — независимая подвеска всех колес, сдвижная крыша и адаптивная центральная фара, которая поворачивается вместе с колесами. Шестиместный салон отделан кожей.
Конкретно эта Tatra T87 прошла полную реставрацию в 2024 году — авто разобрали и восстановили каждую его деталь. После этого седан проехал всего 589 км.
