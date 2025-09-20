Випередила час: незвична Tatra 1941 року пішла з молотка за 300 тисяч євро (фото)

У Німеччині на аукціоні продали рідкісну Tatra T87 1941 року. Обтічний задньомоторний седан із V8 є одним із найбільш нестандартних та інноваційних авто свого часу.

Related video

За седан Tatra T87 віддали 302 500 євро. Про це повідомляється на сайті аукціону Bring a Trailer.

Седан вирізняється обтічним силуетом із кілем ззаду Фото: Bring a Trailer

Марка Tatra відома, передусім, вантажівками, але випускала і легкові авто, причому переважно представницького класу. Седан Tatra T87 виробляли з 1936 по 1950 рік і всього зібрали лише 3056 авто.

Модель T87 – одна з лінійки аеродинамічних Tatra, створених конструктором Гансом Ледвінкою. Ці авто випередили свій час. Обтічний кузов авто з великим кілем позаду має низький коефіцієнт лобового опору 0,244 – на рівні кращих сучасних моделей.

Автомобіль пройшов повну реставрацію Фото: Bring a Trailer

Двигун Tatra T87 також незвичний. Задньомоторне авто оснащене 3,0-літровим V8 з напівсферичними камерами згоряння (як у знаменитому Hemi) та повітряним охолодженням. Він розвиває 85 к. с. і дозволяє седану розганятися до 160 км/год. Це був один із найшвидших автомобілів своєї епохи.

Важливо

Створений українцем: у США за $325 000 продають унікальний автобус 1937 року (фото)

Серед інших особливостей Tatra 87 – незалежна підвіска всіх коліс, зсувний дах та адаптивна центральна фара, яка повертається разом із колесами. Шестимісний салон оздоблений шкірою.

85-сильний V8 розганяє Tatra T87 до 160 км/год Фото: Bring a Trailer

Конкретно ця Tatra T87 пройшла повну реставрацію в 2024 році – авто розібрали та відновили кожну його деталь. Після цього седан проїхав лише 589 км.

Між іншим, на аукціон виставили і найдорожчий суперкар сучасності за 19 мільйонів доларів.

Також Фокус повідомляв, що з молотка піде ексклююзивний мотоцикл Папи Римського Лева XIV.