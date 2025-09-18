Ексклюзив за $19 мільйонів: найдорожчий суперкар сучасності продадуть на аукціоні (фото)

У Швейцарії виставили на аукціон унікальний суперкар Bugatti La Voiture Noire. 1500-сильне авто існує в єдиному екземплярі й новим коштувало 19 мільйонів доларів.

Ексклюзивне купе Bugatti La Voiture Noire 2019 року продадуть на спеціальних закритих торгах з обмеженим доступом. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Broad Arrow.

Авто є триб"ютом Bugatti Type 57 SC Atlantic 1937 року Фото: Bugatti

Суперкар Bugatti La Voiture Noire створили до 110-річчя марки. Випустили лише одне таке купе, яке продали приблизно за $19 мільйонів анонімному колекціонеру зі Швейцарії. На той час це було найдорожче нове авто у світі.

Bugatti La Voiture Noire існує в єдиному екземплярі Фото: Bugatti

Купе є триб’ютом знаменитому Bugatti Type 57 SC Atlantic 1937 року і запозичили риси його дизайну – решітку радіатора у вигляді підкови, "шов" на даху та шість вихлопних труб. Салон Bugatti La Voiture Noire оздоблений дорогою шкірою та полірованим алюмінієм.

В основі суперкара лежить Bugatti Chiron. Автомобіль оснащений 8,0-літровим 1500-сильним W16 із чотирма турбінами. Максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

Салон оздоблений шкірою та полірованим алюмінієм Фото: Bugatti

Bugatti La Voiture Noire демонстрували на автосалоні в Женеві, а пізніше він взяв участь у пробігу суперкарів у Хорватії на 1000 км. Пробіг авто становить 13 164 км.

До речі, нещодавно в Bugatti La Voiture Noire з'явився наступник, який може бути ще дорожчим.

Також Фокус писав, що на аукціон за $325 000 виставили автобус 1937 року, створений українцем.