Створений українцем: у США за $325 000 продають унікальний автобус 1937 року (фото)

У США на аукціон виставили нестандартний автобус White 706 1937 року. Він розроблений українцем графом Олексієм Сахновським та експлуатувався у знаменитому заповіднику Єллоустоун.

За вінтажний екскурсійний автобус планують отримати до 325 000 доларів. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Із правого боку встановлено четверо дверей Фото: RM Sotheby's

Граф Олексій Сахновський народився в Києві і походив зі знатного роду. Його батько був нащадком гетьмана Павла Полуботка та письменника Миколи Гоголя, а мати – онукою цукрозаводчика Терещенка.

Дах автобуса складається Фото: RM Sotheby's

У 1917 році Олексій Сахновський виїхав до Бельгії, а пізніше перебрався у США та став автодизайнером. Його роботи вирізнялися авангардними рішеннями та аеродинамічними формами.

Автобус пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

У другій половині 1930-х років Олексій Сахновський працював у ательє Bender, яке співробітничало з виробником вантажівок та автобусів White. Ця компанія отримала державне замовлення на виготовлення партії екскурсійних автобусів для американських національних парків.

Салон White 706 розрахований на 14 осіб Фото: RM Sotheby's

Український дизайнер розробив оригінальний 14-місний автобус White 706 зі складним м’яким дахом та одразу чотирма дверима праворуч.

White 706 оснастили 5,2-літровою бензиновою шісткою на 94 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 72 км/год.

Автобус оснащений 94-сильною шісткою Фото: RM Sotheby's

Усього з 1935 по 1939 рік випустили 500 White 706. Конкретно цей автобус експлуатувався у національному парку Єллоустоун, а пізніше його викупив у свою колекцію ветеран Другої світової війни, який володів ним до 2011 року. Нещодавно White 706 відреставрували.

До речі, нещодавно за $280 000 пішов із молотка спорткар Auburn 1928 року із дизайном від Олексія Сахновського.

Також Фокус писав, що на аукціоні продали за 2,1 мільйона доларів Bentley 1929 року, створений ще одним українським дизайнером Яковом Савчиком.